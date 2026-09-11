«Крылья Советов» — «Родина»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Родина».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.06.

«8-й тур РПЛ открывается матчем «Крылья» — «Родина» в Самаре. «Крылья» уже без Ивана Олейникова. Из 10 забитых мячей самарцами в пяти Иван поучаствовал — три забил, две передачи отдал. Поэтому как-то надо будет опять Булатову игру перестраивать и искать альтернативные варианты, как его команда должна выглядеть в атаке. Может быть, Мукаилов впереди, Рахманович под ним, но это всё такие нюансы, которые, безусловно, в связи с отсутствием Олейникова скажутся на атакующей игре.

Но «Крылья» играют дома, и, воодушевлённые вот таким спасением в игре с «Краснодаром», они постараются в матче с аутсайдером добиться победы, потому что эта игра реально за шесть очков.

У «Родины» пополнение — пришёл в аренду Родриго Бекао. И это для укрепления оборонительной линии, потому что очень много «Родина» пропускает (за 7 туров 19 мячей). Это никуда не годится. Индивидуальные ошибки вместе с не совсем понятной по построению игрой в обороне «Родины» приводят вот к таким результатам. Ещё в прошлом туре удаление Онугхи тоже не способствовало положительному результату в Каспийске в матче против махачкалинского «Динамо».

«Родина» хороша в атаке, наверняка что-то придумает. И не сказать про «Крылья», что это неуязвимая команда в плане обороны. Поэтому жду футбол результативный, в котором забить и выиграть захотят и те и другие. Игра реально важная, практически за шесть очков.

Я думаю, что будет обмен забитыми мячами, но на этом вряд ли команды остановятся. Задача выиграть и взять три очка будет стоять у тех и у других. Обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.06 — мой прогноз на матч в Самаре», — приводит слова Генича «РБ Спорт».