«Крылья Советов» — «Родина»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Родина».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.02.

«Крылья Советов» в последние дни — одни из ньюсмейкеров, но самарцы здесь, скорее, косвенно. Я об их полузащитнике Иване Олейникове и его переходе. Сначала футболист уже был в Казани, но его перехватили армейцы, а там ещё и «Локомотив» с «Краснодаром» фигурировали. Теперь уже официально он игрок ЦСКА, а «Крылья Советов» будут справляться без него. В последнем матче за самарцев Олейников не просто блеснул, а его две голевые передачи позволили команде Булатова уйти от поражения в матче с «Краснодаром», который ранее очков в чемпионате страны не терял.

«Родина» — дебютант РПЛ. Поэтому неудивительно, что московскую команду лихорадит. В групповом этапе Кубка России команда Хуана Диаса сначала разгромила «Рубин», а затем такая же участь постигла и «Родину» в матче против «Оренбурга». После чего ещё было поражение от «Спартака», и к середине группового этапа москвичи на последнем месте в группе. В РПЛ абсолютно такая же аритмия: то победа в Санкт-Петербурге над чемпионом «Зенитом», то серия из трёх поражений подряд с более скромными соперниками.

Встреча «Крыльев Советов» и «Родины» будет открывать программу 8-го тура. Конечно, будет интересно, как самарцы будут выглядеть без своего лучшего футболиста. Олейников за семь туров набрал пять баллов по системе «гол+пас», и заменить его будет непросто. «Родине» пора прерывать серию неудач, которая насчитывает уже пять поражений во всех турнирах», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».