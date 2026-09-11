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«Крылья Советов» — «Родина»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России

«Крылья Советов» — «Родина»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Родина».

Ставка: победа «Крыльев Советов» по ударам с форой (-3.5) за 2.00.

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11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 59'     1:1 Крамарич – 64'     2:1 Столбов – 88'    

«У «Родины» пять поражений подряд во всех турнирах, а у «Крыльев Советов» ситуация гораздо приятнее. Отличный второй тайм получился у самарцев с «Краснодаром» — уступали 0:2, но сумели отыграться, а Амар Рахманович оформил дубль. При этом команда усиливается: вернулся Никита Салтыков, подписали Ильзата Ахметова. Не уверен, что они сразу вольются в состав, обоим ещё нужно набирать форму, но на перспективу это хорошее усиление.

Что касается «Родины», то её атакующая статистика просто угнетающая. Команда не только много пропускает и позволяет соперникам создавать у своих ворот, но и сама почти ничего не производит впереди. В среднем у «Родины» чуть больше шести ударов за матч, немногим больше двух ударов в створ и около двух с половиной угловых. В последней встрече с махачкалинским «Динамо» команда вообще не попала в створ ни разу. Понятно, что на той игре сказалось раннее удаление Германа Онугхи, но общая картина всё равно очень слабая.

«Крылья» сами по себе — далеко не лидеры чемпионата по атакующей статистике, однако на фоне нынешней «Родины» преимущество у самарцев должно быть заметным. Интересно выглядят и фора «Крыльев» (-1.5) по ударам в створ, и (-3.5) по общему количеству ударов. Мне больше нравится второй вариант. Почти во всех матчах этого сезона соперники «Родины» имели серьёзное преимущество по ударам, и здесь я жду той же картины», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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