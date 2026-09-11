«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.56.

«Ак Барс» подходит к встрече с «Металлургом» с тремя домашними победами подряд. Казанцы начали сезон и свой поход за Кубком Гагарина с очень нервной, но весёлой встречи с «Сибирью» (4:3 Б), затем всухую обыграли «Адмирал» (2:0), а 9 сентября справились с «Трактором» (2:1). Команда Анвара Гатиятулина хорошо выглядит в обороне: за два последних матча пропущена всего одна шайба. Это именно то, к чему он стремится и ждёт от коллектива с прошлого сезона.

«Металлург» тоже стартовал без поражений двумя домашними победами над «Амуром» 4:2 и 2:1 в овертайме. Так что команда Андрея Разина проведёт первый выездной матч сезона, да и ещё с новым соперником. Оценить свою форму, обыгрывая традиционного аутсайдера — невозможно. В прошлом сезоне магнитогорцы были лучшей командой регулярки и забросили рекордные для КХЛ 252 шайбы. Правда, всё это не помогло в полуфинале Кубка Гагарина с «Ак Барсом», который закрыл серию 4-1.

«Металлург» с Разиным у руля — всегда загадка. Во-первых, главный тренер понимает, что его команда ещё не вкусила настоящее начало сезона, несмотря на две победы. Казанцы на несколько голов выше по опыту и классу «Амура». Поэтому для магнитогорцев этот выезд и есть шанс вкатиться в сезон. Весенние очные матчи были полны ошибок и эмоций, поэтому легко пробивали ТБ 5. Гатиятулин всё же приверженец хорошей, надёжной обороны и будет просить своих подопечных играть терпеливо и без риска. «Металлург» же всегда готов перестроиться по ходу матча и пойти ва-банк. Эти моменты делают эту пару непредсказуемой на данном отрезке.

Когда встречаются гранды, цена первой ошибки может быть высокой. Ведь хозяева стремятся к контролю и спокойно готовы играть на «низах». Учитывая текущую надёжность обороны «Ак Барса» и результаты обеих команд на старте, логично ожидать невысокую результативность. Но есть ли в хоккее логика, тем более соперники давно не виделись. Поэтому пойду от обратного и поставлю на ТБ 4.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».