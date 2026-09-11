ЦСКА — «Адмирал»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Москве

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЦСКА — «Адмирал».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.53.

«Фаворит в этой паре очевиден, но стартовый матч сезона показал, что интрига всегда присутствует. К примеру, «Адмирал» на Востоке опережает тот же «Авангард», который пока последний в конференции. Но для того, чтобы быть реальной угрозой армейцам, гости должны забивать. За две игры сезона «Адмирал» забросил одну шайбу и пропустил четыре (с учётом буллитной серии) — 0:2 в Казани и 1:2 Б в Москве против «Динамо». При этом «моряки» нанесли лишь два броска в первом и один во втором периодах. Из хорошего отмечаем, что команда довольно-таки ровно проводит стартовые отрезки и пока не пропустила ни в одном из двух. Как сказал Олег Браташ: «Одна заброшенная — плохо, но всего две пропущенные без учёта пустых ворот и буллитов — хорошо».

ЦСКА после домашнего поражения 2:3 от «Спартака» обыграл «Торпедо» 3:0 и вряд ли захочет терять очки в этой встрече. В обоих играх армейцы открыли счёт в первых периодах. Дмитрий Гамзин оформил первый «сухарь» сезона, а Бучельников забросил по шайбе в двух матчах, одну в большинстве. Вне зависимости от изменений в составе «Адмирал» способен наказывать соперников за недооценку. Это, пожалуй, самый важный момент для хозяев — настрой.

Сентябрьские встречи в 2024 и 2025 годах завершились с крупными итогами — 6:2 в пользу москвичей дома и 5:4 на выезде. Пока что у армейцев нет предпосылок так сильно проваливать игру в обороне, а гостям вдруг накидать «лукошко». Учитывая активность в первых периодах («Адмирал» не забивал, но и не пропускал, а ЦСКА забил в обеих играх по одной), чаша весов склоняется в сторону консервативного старта. Да и в целом игра пройдёт холодно и расчётливо под контролем ЦСКА. Так что ожидаю, что будет заброшено максимум пять шайб в этом матче», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».