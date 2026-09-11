ЦСКА — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 11 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч ЦСКА — «Адмирал».

Ставка: победа ЦСКА и его тотал больше 3.5 за 2.35.

«Адмирал» на старте сезона цепляется очень достойно. Сначала команда Олега Браташа упёрлась в Казани против «Ак Барса» и уступила 0:2 только после гола в большинстве и шайбы в пустые ворота. Потом был матч с московским «Динамо», где «Адмирал» снова терпел и долго держался, а в итоге забрал одно очко, проиграв только в серии бросков. Иван Кульбаков на последнем рубеже сейчас действительно хорош. Он держал «Адмирал» и в Казани, и в Москве, тащил непростые броски, помогал команде оставаться в игре.

Но здесь у меня есть важный вопрос: насколько долго можно жить только за счёт терпения, обороны и вратаря? Силы не бесконечные, а «Адмирал» уже провёл два тяжёлых выездных матча, где приходилось очень много работать без шайбы. Для «Адмирала» это может быть очень неприятный матч. Да, дальневосточники умеют терпеть, но против физически мощного ЦСКА одной дисциплины может не хватить. Где-то Кульбаков снова выручит, где-то защитники заблокируют, но постоянно быть героями в таком режиме сложно.

ЦСКА после поражения от «Спартака» ответил победой над «Торпедо» 3:0. И вот это уже больше похоже на команду Игоря Никитина: вязкая игра, много борьбы, давление, работа на пятаке, блокированные броски, характер и «сухарь» Дмитрия Гамзина. Армейцы не обязательно будут всё время разыгрывать какие-то тонкие комбинации. Они могут просто запирать соперника в зоне, лезть под ворота, топтать пятак и постепенно продавливать.

Жду, что ЦСКА дома будет играть с позиции силы и всё-таки дожмёт «Адмирал» в основное время. Понимаю, что ставка непростая: «моряки» пока много не пропускали, а Кульбаков в порядке. Но я верю, что армейцы своё в атаке найдут. ЦСКА физически мощнее, глубже и должен чаще доводить атаки до бросков и добиваний. Если получится быстро забить или вынудить «Адмирал» раскрываться, тотал армейцев больше 3.5 может вполне пробиться», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».