15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лада» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Тольятти

«Лада» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Тольятти
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Лада» — «Торпедо».

Ставка: ничья за 4.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лада» начинает сезон дома после небольшой выездной серии, в которой проиграла СКА (1:2 ОТ), но дала бой одному из лидеров Запада. Тольяттинцы набрали одно очко в двух матчах и идут на восьмом месте на Западе. Команда отчаянно нуждается в первой победе, но при этом не может позволить себе раскрываться — отсюда осторожная и вязкая игра, которая может привести к ничьей в основное время.

«Торпедо» под руководством Алексея Исакова стартовало с двух побед, но затем последовало поражение от ЦСКА (0:3), где команда не реализовала моменты. Нижегородцы набрали четыре очка в трёх матчах, но в гостях разница забитых и пропущенных составляет 5:6. Выездная серия продолжается, и на фоне усталости гости вряд ли пойдут в открытый атакующий хоккей.

Ключевой фактор — личные встречи. В прошлом сезоне команды провели шесть матчей и четыре из них завершились в овертайме или по буллитам. В шести очных играх «Торпедо» одержало четыре победы, но три из них — в дополнительное время, что говорит о равной борьбе и частых ничейных исходах по итогам 60 минут.

Учитывая, что «Лада» играет первый домашний матч и будет предельно мотивирована, а «Торпедо» находится в выездной серии и уже потеряло очки в Москве, логично предположить, что команды не станут форсировать события. Осторожный хоккей с плотной обороной и минимумом голевых моментов — идеальный сценарий для ничьей в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Матч недели в КХЛ. «Ак Барс» — «Металлург»: долг платежом красен
Матч недели в КХЛ. «Ак Барс» — «Металлург»: долг платежом красен
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android