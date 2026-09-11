«Лада» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Тольятти

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Лада» — «Торпедо».

Ставка: ничья за 4.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лада» начинает сезон дома после небольшой выездной серии, в которой проиграла СКА (1:2 ОТ), но дала бой одному из лидеров Запада. Тольяттинцы набрали одно очко в двух матчах и идут на восьмом месте на Западе. Команда отчаянно нуждается в первой победе, но при этом не может позволить себе раскрываться — отсюда осторожная и вязкая игра, которая может привести к ничьей в основное время.

«Торпедо» под руководством Алексея Исакова стартовало с двух побед, но затем последовало поражение от ЦСКА (0:3), где команда не реализовала моменты. Нижегородцы набрали четыре очка в трёх матчах, но в гостях разница забитых и пропущенных составляет 5:6. Выездная серия продолжается, и на фоне усталости гости вряд ли пойдут в открытый атакующий хоккей.

Ключевой фактор — личные встречи. В прошлом сезоне команды провели шесть матчей и четыре из них завершились в овертайме или по буллитам. В шести очных играх «Торпедо» одержало четыре победы, но три из них — в дополнительное время, что говорит о равной борьбе и частых ничейных исходах по итогам 60 минут.

Учитывая, что «Лада» играет первый домашний матч и будет предельно мотивирована, а «Торпедо» находится в выездной серии и уже потеряло очки в Москве, логично предположить, что команды не станут форсировать события. Осторожный хоккей с плотной обороной и минимумом голевых моментов — идеальный сценарий для ничьей в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».