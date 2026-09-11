«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Семёна Зигаева на матч Примеры

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия».

Ставка: победа «Севильи» за 2.14.

«Севилья» уверенно стартовала в новом сезоне, в 1-м туре команда Луиса Гарсии Пласы обыграла на своём поле «Райо Вальекано». Дальше была гостевая игра в Бильбао, и там севильцы без особых проблем забрали три очка у «Атлетика», который уже в начале матча остался вдесятером. Дальше наступил спад, домашнее поражение от «Атлетико», но там «Севилья» просто провалила первый тайм, позволяя практически всё мадридцам. А в прошлом туре команда Гарсии Пласы играла в гостях против «Эспаньола» и осталась в меньшинстве, поэтому ничья 1:1 — вполне неплохой расклад.

«Валенсия» в 1-м туре на своём поле принимала «Сельту» и играла получше, но голы в тот день на «Месталье» так и не увидели. Но дальше оказалось, что 0:0 в матче открытия — ещё неплохой результат. Уже во втором матче команда Карлоса Корберана потерпела первое поражение, уступив «Бетису» 0:1. Затем «Валенсия» отправилась в гости к новичку сезона «Депортиво». Валенсийцы забили трижды, но два из них в свои ворота, и проиграли 1:3. В прошлом туре команда Карлоса Корберана принимала «Барселону», но тут уже наступила катастрофа, хотя кому сейчас с командой Ханси Флика легко. Поэтому 0:5 — неприятно, но вряд ли надо серьёзно воспринимать.

Обе команды в последних матчах выглядят не лучшим образом, но где-то можно списать на уровень оппозиции, а где-то на невезение. И всё же если брать стартовые четыре тура, то «Севилья» выглядит более целостно по сравнению с «Валенсией», да и играть команда Гарсии Пласы будет на своём родном стадионе, что придаст ей дополнительных плюсов. Поэтому считаю, что «Севилья» сможет победить», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».