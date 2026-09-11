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Директор по коммуникациям PARI: для борьбы с лудоманией самозапрета на ставки недостаточно

Директор по коммуникациям PARI: для борьбы с лудоманией самозапрета на ставки недостаточно
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Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI, основатель и председатель совета благотворительного фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев поделился мнением относительно проблемы лудомании в России.

«Ставки – это прежде всего про фан. К сожалению, пока в России нет конкретной государственной инициативы, чтобы воспитать финансово грамотное население. Да, есть самозапрет на пари, но, мне кажется, этого недостаточно. Поэтому крупные игроки рынка придерживаются своих правил ответственной игры, которые бренд должен ставить одним из критериев своей ценности», — сказал Бабичев в рамках премии «Чемпионата» «Лучший букмекер — 2026».

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