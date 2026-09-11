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В БК «Леон» рассказали, как выбирают амбассадоров компании

В БК «Леон» рассказали, как выбирают амбассадоров компании
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PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова рассказала о том, как компания подходит к выбору своих амбассадоров.

По мнению специалиста, букмекеры представляют лишь верхушку айсберга. Соблюдать честную игру – часть их работы. Такая же, как и подбор доносящих до игроков идеи компании амбассадоров.

«Очень важно правильно выстроить коммуникацию между своим амбассадором и аудиторией. Необходимо донести правильный месседж, что ставки не молниеносный путь к успеху, а культура боления», — сказала Подгорнова в рамках премии «Чемпионата» «Лучший букмекер — 2026».

В рамках деловой части мероприятия в формате круглого стола, модератором которого выступил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, представители крупнейших букмекерских компаний обсудили важные для индустрии темы.

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