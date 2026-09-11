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В БК «Лига Ставок» рассказали об интеграции бизнеса в культурные события

В БК «Лига Ставок» рассказали об интеграции бизнеса в культурные события
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Директор по маркетингу «Лиги Ставок» Виктория Алеманова поделилась примером успешного совмещения букмекерского бизнеса и культурного события.

«В последнюю неделю чемпионата мира мы провели фестиваль «Лига Лайв» в Санкт-Петербурге. Получился довольно интересный маркетинговый кейс. Синергия города, топовой и знаковой для него локации «Севкабель Порт» и, конечно, ключевое спортивное событие года. Нашей целью было подарить людям эмоции, чтобы они хорошо провели время и приобщились к футболу. Главное, чтобы всё прошло цивилизованно и безопасно. Спорт, музыка, различные активности создали подходящую атмосферу. В итоге мероприятие посетили более 10 тысяч человек», — сказала Алеманова в рамках премии «Чемпионата» «Лучший букмекер — 2026».

В рамках деловой части мероприятия в формате круглого стола, модератором которого выступил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, представители крупнейших букмекерских компаний обсудили важные для индустрии темы.

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