Николай Оганезов: лудоманией от ставок на спорт не заразишься

Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов в рамках премии «Чемпионата» «Лучший букмекер — 2026» высказал мнение относительно проблемы лудомании в России.

«Заразиться лудоманией от ставок на спорт невозможно. Поэтому если государство хочет бороться с лудоманией, работать нужно не с легальными букмекерами, а с детского сада заниматься с детьми и учить их финансовой грамотности. Чтобы они понимали, что такое деньги и как они зарабатываются. Потому что общество потребления сейчас готовит молодого человека к лёгкому доходу и успеху и все социальные сети говорят, что зарабатывать надо много и легко. И когда человек с этим сталкивается со школы, единственный вариант, который он видит, пойти и сделать ставку. В казино, онлайн-казино, у букмекеров, но он приходит к этому решению уже в предболезненном состоянии. Не букмекеры делают его лудоманом, а общество не научило его финансовой грамотности», — приводит слова Оганезова «Газета.Ru».

В рамках деловой части мероприятия в формате круглого стола, модератором которого выступил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, представители крупнейших букмекерских компаний обсудили важные для индустрии темы.