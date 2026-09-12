Названы шансы «Локомотива» отобрать очки у «Зенита»

12 сентября состоится матч 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.40. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 5.04.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.