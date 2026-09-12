Названы шансы «Реала» победить «Райо Вальекано»

12 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано». Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.13. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 16.90. Ничейный исход можно найти в линии за 8.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.