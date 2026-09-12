Стали известны шансы ЦСКА победить «Рубин»

12 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа ЦСКА оценивается приблизительно коэффициентом 1.68, ничья идёт за 3.90, а поставить на победу «Рубина» предлагается примерно за 5.20.

При этом ожидания по результативности довольно осторожные. На тотал больше 2.5 мяча можно найти коэффициенты в районе 1.85, на тотал меньше 2.5 мяча — около 2.00.

Вариант «обе забьют — да» доступен примерно за 1.95. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается с коэффициентом 1.88.