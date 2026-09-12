Букмекеры оценили шансы «Арсенала» впервые потерять очки в АПЛ

12 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии по футболу «Сандерленд» — «Арсенал». Игра пройдёт в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В трёх турах АПЛ лондонцы добыли три победы.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Сандерленда» предлагается с коэффициентом 6.70. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 1.54. Ничейный исход можно найти в линии за 4.25.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.