15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже

«Факел» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Факел» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет и обе забьют — нет за 2.19.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В субботу «Факел» в Воронеже будет принимать «Балтику», которая, усилившись Егором Голенковым и ещё одним нападающим, наверняка не будет испытывать каких-то особых проблем на искусственном поле. Совсем недавно, в первом матче после дисквалификации Андрея Талалаева, «Балтика» играла на выезде против «Родины» на искусственном поле и чувствовала себя очень комфортно.

Полагаю, и в матче с «Факелом» особых проблем у «Балтики» в плане содержания игры быть не должно. С «Локомотивом» хороший матч неделю назад «Балтика» провела, но уступила 0:1, не реализовав своё. Здесь, если «Балтика» сыграет уверенно и качественно в обороне, как она умеет, а с «Факелом» это можно сделать, напрягаясь, конечно, при этом не допуская индивидуальные ошибки, не проиграет и, скорее всего, не пропустит.

Мой прогноз на матч — «обе забьют — нет, и «Балтика» не проиграет» за 2.19. Сейчас это команды абсолютно разного качества, разного уровня и разной уверенности в своих силах», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» победит «Локомотив», ЦСКА останется без поражений
«Зенит» победит «Локомотив», ЦСКА останется без поражений