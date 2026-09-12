«Факел» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Факел» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет и обе забьют — нет за 2.19.

«В субботу «Факел» в Воронеже будет принимать «Балтику», которая, усилившись Егором Голенковым и ещё одним нападающим, наверняка не будет испытывать каких-то особых проблем на искусственном поле. Совсем недавно, в первом матче после дисквалификации Андрея Талалаева, «Балтика» играла на выезде против «Родины» на искусственном поле и чувствовала себя очень комфортно.

Полагаю, и в матче с «Факелом» особых проблем у «Балтики» в плане содержания игры быть не должно. С «Локомотивом» хороший матч неделю назад «Балтика» провела, но уступила 0:1, не реализовав своё. Здесь, если «Балтика» сыграет уверенно и качественно в обороне, как она умеет, а с «Факелом» это можно сделать, напрягаясь, конечно, при этом не допуская индивидуальные ошибки, не проиграет и, скорее всего, не пропустит.

Мой прогноз на матч — «обе забьют — нет, и «Балтика» не проиграет» за 2.19. Сейчас это команды абсолютно разного качества, разного уровня и разной уверенности в своих силах», — приводит слова Генича «РБ Спорт».