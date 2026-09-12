«Факел» — «Балтика»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Факел» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» по фолам с форой (-1.5) за 1.73.

«Думаю, в этом матче нас ждёт много борьбы. «Факел» почти не забивает: четыре мяча за семь туров — худший показатель чемпионата, причём с отрывом. «Балтика», наоборот, входит в число лучших команд по игре в обороне. Калининградцы пропустили всего семь мячей, меньше только «Краснодар» и «Зенит», у которых по шесть.

Что касается нарушений, здесь «Балтика» выглядит особенно интересно. Команда в среднем совершает почти 16 фолов за матч и лидирует в РПЛ по этому показателю. «Факел» фолит заметно меньше. Были отдельные «верховые» игры, например, с «Зенитом», но в целом воронежцы далеко не всегда перебивают соперника по количеству нарушений.

Матч обслужит Михаил Плиско, который дебютирует в РПЛ в качестве главного арбитра. Сам по себе он достаточно часто фиксирует нарушения, а здесь ещё будет «Балтика», которая практически в каждом матче набирает высокий тотал фолов. Поэтому общий показатель вполне может снова уйти наверх.

Чем больше будет борьбы и остановок, тем заметнее должно проявиться преимущество «Балтики» по этому компоненту. Думаю, разница вполне может составить три-четыре фола, а при подходящем сценарии и больше. Поэтому здесь жду уверенного перевеса калининградцев по количеству нарушений, у них будет больше как минимум на два фола, чем у соперника», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».