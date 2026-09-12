«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: тотал «Зенита» два-три гола за 2.02.

«Зенит» проиграл трижды за семь туров. Когда такое последний раз было? Нервничают и Семак, и команда, и руководство, и болельщики. Потому что «Краснодар» идёт впереди, если бы он не потерял очки в матче с «Крыльями», было бы ещё сложнее. А в этом туре «Краснодару» играть против аутсайдера «Акрона». Поэтому это практически гарантированные три очка для «Краснодара». И вот что делать «Зениту»? Надо догонять, только выигрывать. Но у «Локомотива» свои планы и цели на этот сезон, а сезон действительно ожидается для него очень непростым. Он уже таковым является.

Последний матч между этими командами закончился в Москве вничью (0:0). Комличенко не реализовал пенальти уже в компенсированное арбитром время, когда то ли была игра рукой у Дивеева, то ли мяч прокатился по кончикам пальцев. По качеству встреча, конечно, оставляла желать лучшего. Но сейчас играть будут в Санкт-Петербурге, а «Зенит» уже два домашних матча в этом сезоне уступил — «Родине» и ЦСКА. Отступать некуда. Поэтому думаю, будет максимально агрессивная игра от «Зенита».

Скорее всего, «Локомотив» сыграет в три центральных защитника, как это было в заключительном матче и в последнем туре в Калининграде. Раз эта схема работает и принесла результат, наверное, с «Зенитом» вряд ли стоит раскрываться. Понятно, там есть пересечения: Мостовой — бывший игрок «Зенита», Карпукас — бывший игрок «Локомотива», Глушенков — бывший игрок «Локомотива». Но «Зенит», конечно, выглядит поувереннее. Мне кажется, матч с ЦСКА, особенно первый тайм, — лучшая игра «Зенита» в 2026 году с отрывом. Всё получалось: и бежали, и создавали, и были классные моменты, классные розыгрыши. Поэтому всё то, что, возможно, не залетело в ворота ЦСКА, может быть, залетит в ворота «Локомотива». Но не думаю, что это будет больше трёх, хотя и не думаю, что это будет меньше двух.

Поэтому прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» такой: «Зенит» забьёт два-три гола в матче за коэффициент выше двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».