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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Павла Погребняка на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Павла Погребняка на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.62.

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12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болельщикам «Зенита» лучше не смотреть в турнирную таблицу: команда уже на семь очков отстаёт от лидера — «Краснодара». Тем более «быки» в этом туре играют дома с «Акроном». В прошлом матче был отличный шанс приблизиться к тройке, обыграв ЦСКА, но по ходу игры москвичам победа была важнее. Давление на главного тренера петербуржцев растёт.

Сейчас у команды матч с раскупленным «Локомотивом», поэтому нужно набирать очки, иначе погоня за золотом потихоньку утихнет. Что касается гостей, они потеряли лучших игроков. Уход Батракова значительно повлиял на состояние команды. Теперь железнодорожники находятся в зоне стыков. Из хорошего — взяли Мостового, который в прошлой игре проявил себя и забил единственный победный мяч в матче с «Балтикой». Возможно, «Локо» начинает оживать.

Обеим командам нужны очки. Думаю, мы увидим яркую игру. Моя ставка — тотал больше 2.5 с кэфом 1.62», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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