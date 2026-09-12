«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на игру РПЛ 12 сентября

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.58.

«Локомотив», конечно, с приходом Мостового немного преобразился. Казалось бы, один игрок, но команда сразу окрылилась, последнюю встречу выиграла, а сам Мостовой забил в дебютном матче. Сейчас не знаю, будет он играть против «Зенита» или нет, какая там договорённость между клубами. Если же сыграет, на «Газпром Арене» точно будет из кожи вон лезть, чтобы доказать и Семаку, и болельщикам, что его зря отпустили в аренду.

«Локомотив» в любом случае даст бой. Но мне кажется, что сегодняшний «Локомотив» с молодёжью и изменившимся составом всё-таки сыроват для такого выезда. Да, команда большая, есть опытные футболисты, есть молодые и амбициозные ребята, но играть на выезде с «Зенитом» и переигрывать его именно на мастерстве — это очень тяжело.

У «Зенита» тоже хватает проблем: три поражения после семи туров, нервы и давление, всё это отражается на команде не лучшим образом. Но мы понимаем, что «Зенит» всё равно борется за чемпионство, и о настрое здесь даже говорить не надо. Дома с таким «Локомотивом» команда Семака просто не имеет права терять очки. Будет тяжело, потому что железнодорожники сейчас на эмоциях, но класс футболистов у «Зенита» выше.

Думаю, «Зенит» добьётся хорошего результата для себя. Мостовой, если выйдет, будет стараться делать результативные действия, забить, что-то доказать бывшей команде. Но одного настроя с «Зенитом» мало. По классу состава, уровню игроков и общему качеству игры петербуржцы всё равно сильнее. Поэтому, на мой взгляд, «Зенит» дома должен переиграть «Локомотив», может быть, даже с разницей в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».