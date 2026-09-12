«Зенит» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.57.

«С каждым туром всё интереснее. Мы всё думаем, предполагаем, гадаем: что же происходит с «Зенитом»? Команда вроде бы должна быть наверху и спокойно забирать свои матчи, но по игре и результатам вопросов хватает. Поэтому встреча с «Локомотивом» — ещё одна непонятная игра, где заранее всё не так очевидно.

Сможет ли «Зенит» обыграть «Локомотив», который наконец-то одержал первую победу? И ведь победу принёс Андрей Мостовой — футболист, который совсем недавно был в «Зените», тренировался там, а теперь уже забивает за «Локомотив». Это, конечно, отдельная история. И Андрей, и сама фамилия Мостовой — это уже такой дополнительный сюжет к матчу.

«Локомотив» до этого долго не мог выиграть, а теперь вроде бы получил эмоции, уверенность, какой-то импульс. Но всё равно по сезону команда выглядит тяжело — одна победа не должна сразу всё переворачивать. Нужно ещё понять, это начало подъёма или просто один удачный матч.

А «Зенит» — вообще непонятно. Вернее, с одной стороны понятно: состав сильный, статус есть, дома должны играть первым номером. С другой — результаты и игра заставляют сомневаться. Но когда-то «Зенит» всё равно должен начать побеждать. Думаю, будет тяжело, но счёт получится где-то 2:1 в пользу «Зенита». То есть хозяева окажутся сильнее, пару мячей мы точно увидим», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».