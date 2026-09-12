«Динамо» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург».

Ставка: «Динамо» не проиграет и обе забьют за 1.95.

«Очень любопытная игра нас ждёт в Москве, где динамовцы будут принимать «Оренбург». Воодушевлённые сейчас динамовцы, ведь абсолютно заслуженную, блестящую победу в дерби над «Спартаком» одержали, просто по всем статьям. И вообще, несколько побед подряд при Сандро Шварце они одержали и показали очень хорошую готовность. Очень много «Динамо» бегает, очень энергичный футбол показывает. Но как команда отреагирует, будет ли в эйфории всю эту неделю или качественно подготовится к непростому сопернику?

«Оренбург» тоже неплох, «Оренбург» проиграл только один матч — «Зениту». И выглядит команда достойно. Со «Спартаком» очень хорошее впечатление «Оренбург» оставил. Может быть, там не совсем смотрибельный футбол показали, много фолов (29), игра в три центральных защитника, но «Оренбург» сыграл на своих сильных сторонах, попробовав нейтрализовать сильные качества соперника. «Оренбургу» это удалось. Я думаю, что нечто подобное мы можем увидеть и в матче с «Динамо». Скорее всего, опять «Оренбург» вернётся к схеме с тремя центральными защитниками и будет рассчитывать на контратаки. Бежать вперёд у «Оренбурга» есть кому, ещё и вернулся Хорди Томпсон с переподписанным новым контрактом.

В общем, я жду футбол обоюдоострый. В прошлом сезоне «Оренбург» с Ахметзяновым сыграл 3:3 в Москве с «Динамо», тогда ещё Гусев бело-голубых возглавлял. Сейчас где-то динамовцам будет не хватать, мне кажется, эмоций после победы над московским «Спартаком». Я думаю, что «Динамо» не проиграет дома, но всё-таки свои ворота в неприкосновенности не сохранит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».