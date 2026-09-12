ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру 8-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.18.

«ЦСКА сыграет один из центральных матчей тура против казанского «Рубина». Конечно, дополнительная интрига и подоплёка — вся история с Иваном Олейниковым. Он не перешёл в «Рубин», а осуществил вот этот побег, что ли, из Казани в Москву. Олейников присоединился к ЦСКА, уже официально армейцы объявили о том, что он их новый игрок. Иван вернулся домой, и драматургия сумасшедшая. Действительно, Голливуд до такого не додумался, жизнь — лучший драматург, потому что именно «Рубин» может стать первым соперником для Олейникова в новой команде.

Любопытная игра. ЦСКА много эмоций и сил потратил в игре с «Зенитом». И мы видим, что после победы над чемпионом не так-то просто командам прийти в себя. «Родина» единственную победу одержала над «Зенитом», больше после этого не выигрывает. «Спартак» выиграл у «Зенита», но тоже после этого больше не выигрывает, если мы говорим про РПЛ. Посмотрим, как отреагирует ЦСКА, посмотрим, в какой футбол будет играть ЦСКА, потому что в прошлом матче была схема с тремя центральными защитниками. Здесь, против «Рубина», тоже подраскроешься и можешь за это получить. Где-то армейцам повезло в Санкт-Петербурге, они явно на победу не наиграли, но в итоге три очка из Петербурга увезли. Может быть, какой-то подоходный налог придется заплатить в матче против «Рубина».

У «Рубина» прямо серия ничейных результатов, тоже поражений практически нет. И я думаю, что ничьей «Рубин» в целом будет доволен в Москве в матче против ЦСКА. «Рубин» упрётся, и армейцам будет очень непросто. Мой прогноз — «Рубин» не проиграет» за 2.18», — приводит слова Генича «РБ Спорт».