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ЦСКА — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России в Москве

ЦСКА — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России в Москве
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин».

Ставка: обе забьют за 1.95.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Обляков – 6'     1:1 Арройо – 58'    
Удаления: Рейс – 15' / нет

«Понятно, что это будет матч имени господина Олейникова, который вроде собрался переходить в «Рубин», уже даже сфотографировался с футболкой этого клуба, потом в итоге перешёл в ЦСКА. И первый матч за ЦСКА пройдёт именно против «Рубина». Я думаю, что таких заковыристых историй даже чемпионат России ещё не знавал. Но все же вряд ли она будет определять судьбу. Олейников, я думаю, куплен на замену определённого игрока по позиции. Скорее всего, это Дмитрий Баринов.

В целом ЦСКА, конечно, должен пользоваться моментом и тем, что столько матчей он играет дома на старте сезона, ведь потом наступит такая тяжёлая расплата за это. Но, учитывая, как ЦСКА играет в обороне, как он играет у своих ворот, я думаю, они практически наверняка пропустят. А значит, «обе забьют» в этом матче с коэффициентом 1.95 просматривается просто идеально», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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