ЦСКА — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России в Москве

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Понятно, что это будет матч имени господина Олейникова, который вроде собрался переходить в «Рубин», уже даже сфотографировался с футболкой этого клуба, потом в итоге перешёл в ЦСКА. И первый матч за ЦСКА пройдёт именно против «Рубина». Я думаю, что таких заковыристых историй даже чемпионат России ещё не знавал. Но все же вряд ли она будет определять судьбу. Олейников, я думаю, куплен на замену определённого игрока по позиции. Скорее всего, это Дмитрий Баринов.

В целом ЦСКА, конечно, должен пользоваться моментом и тем, что столько матчей он играет дома на старте сезона, ведь потом наступит такая тяжёлая расплата за это. Но, учитывая, как ЦСКА играет в обороне, как он играет у своих ворот, я думаю, они практически наверняка пропустят. А значит, «обе забьют» в этом матче с коэффициентом 1.95 просматривается просто идеально», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».