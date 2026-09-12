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ЦСКА — «Рубин»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу 8-го тура РПЛ

ЦСКА — «Рубин»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу 8-го тура РПЛ
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин».

Ставка: победа ЦСКА по ударам с форой (-4.5) за 1.85.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Обляков – 6'     1:1 Арройо – 58'    
Удаления: Рейс – 15' / нет

«Матч имени Ивана Олейникова. В начале недели он мог оказаться в «Рубине», но в итоге перешёл в ЦСКА. Конечно, теперь он будет одной из центральных фигур этой встречи. Думаю, Олейников появится на поле, возможно, выйдет на замену. В любом случае за ним будут следить особенно внимательно, а его появление должно добавить этому матчу эмоций.

При этом отмечаем проблемы «Рубина» в атаке, которые трансфер Олейникова во многом и должен был решить. Казанцам он точно пригодился бы: в начале сезона Иван был лидером чемпионата по количеству созданных моментов. Но теперь он будет помогать ЦСКА. Армейцы при Дмитрии Игдисамове набрали 15 очков в семи турах — ровно столько же было у ЦСКА Фабио Челестини год назад. А в первых девяти матчах Игдисамова в РПЛ команда набрала 21 очко — отличный результат.

Если смотреть на атакующую статистику, преимущество тоже на стороне ЦСКА. Армейцы — одна из самых бьющих команд чемпионата и находятся среди лидеров по ударам в створ. У «Рубина» показатели гораздо скромнее. Команде не хватает и качества и глубины впереди: Даку ушёл, Грипши пропустил последний матч, а запас в игре с «Ахматом» выглядел совсем небогато.

Поэтому здесь жду заметного преимущества ЦСКА по ударам. В большинстве матчей этого сезона соперники «Рубина» перебивали казанцев, причём нередко с приличным запасом. С учётом того, насколько активно бьют по воротам армейцы, фора ЦСКА (-4.5) по общему количеству ударов выглядит для меня наиболее интересным вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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