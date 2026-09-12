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«Хоффенхайм» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Хоффенхайм» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Штутгарт».

Ставка: ТБ 3.5 ЖК за 1.90.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч не самый простой для Бундеслиги, всё-таки соперники достаточно интересные, результативные, успешные. Но одна из команд начала сезон совершенно невообразимым образом, особенно это касается обороны. Речь о «Хоффенхайме». «Штутгарт» всё-таки участник Лиги чемпионов, поэтому держит немножко другой уровень, хотя тоже напропускал, но там была встреча с «Баварией».

По идее, «Штутгарт» — фаворит матча, но не уверен, что так всё будет просто, как бывает на бумаге, тем более стадион в Зинсхайме, где «Хоффенхайм» играет, находится не так далеко от Штутгарта. Этот матч, в принципе, можно считать региональным дерби, поэтому, на мой взгляд, надо ставить на жёлтые карточки.

На фоне остальных вариантов мне нравится ТБ 3.5 ЖК с коэффициентом 1.90. «Хоффенхайм» будет зол после того, как упустил 2:0 с Дортмундом, полетят, будут отчаянно биться. «Штутгарт» ставит большие цели, так что включится. При таком фоне это ставка номер один для меня», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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