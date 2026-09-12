«Динамо» М — «Динамо» Мн: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Динамо» М — «Динамо» Мн.

Ставка: ТБ 5 за 1.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК Динамо М Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Встреча между московским и минским «Динамо» будет особенной: из-за параллельных соревнований на домашней арене москвичей она перенесена в Санкт-Петербург. Сложно считать игру домашней для команды Леонида Тамбиева, так что и фаворитами их не назовёшь. Но шансы оцениваются выше, чем у минчан.

Московское «Динамо» после двух поражений на старте чемпионата с трудом обыграло по буллитам «Адмирал». Пока игра команды явно далека от оптимальной, а хоккеисты только привыкают к требованиям тренера. Успех на Кубке мэра Москвы сложно воспринимать серьёзно: на предсезонном турнире многие экспериментируют с составами. Когда же настало время важных матчей, динамовцы оказались не готовы.

Новичок минчан Владимир Алистров пока, конечно, не в своей тарелке. «Привёз» момент во втором периоде матча с «Шанхаем», много ошибался и действовал невпопад. Но в хоккей Брылина должен вписаться. Из новичков отмечу Максима Мальцева, респект тому, кто нашёл этот неочевидный вариант. В третьем звене российский нападающий проводит большую работу. А вот Николя Обе-Кюбель пока выглядит очень слабо.

В обоих матчах с участиям минчан забрасывалось по шесть шайб, а команда Брылина при этом играла в атакующем стиле. Вот и на этот раз жду результативного хоккея от матча минчан, как минимум пять шайб на двоих, может, и больше», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».