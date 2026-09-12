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«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве

«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.61.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Орлов, Филин) – 01:06 (5x5)     2:0 Гутик (Ярош) – 01:52 (5x5)     3:0 Холодилин (Котляров) – 02:00 (5x5)     4:0 Филин (Миронов, Беляев) – 24:04 (5x5)     5:0 Мальцев (Локхарт, Пивчулин) – 40:24 (5x4)     6:0 Беляев (Филин) – 40:37 (5x5)     7:0 Ярош (Холодилин) – 48:08 (5x5)     8:0 Рубцов (Беляев, Котляров) – 51:13 (5x3)    

«Московский «Спартак» подходит к игре на эмоциональном подъёме после домашней победы над СКА (3:1). Красно-белые прервали серию поражений и наверняка захотят развить успех перед своими болельщиками. Однако кадровая ситуация вызывает вопросы — в лазарете команды находятся несколько игроков. Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым делает ставку на агрессивный хоккей с высоким темпом, но на фоне усталости от предыдущих матчей интенсивность может быть нестабильной.

«Северсталь» под руководством Андрея Козырева на старте сезона демонстрирует осторожный, оборонительный хоккей. В последней игре череповчане уступили «Локомотиву» (1:2 ОТ), но дали бой одному из лидеров. В команде также есть потери: травмированы Лишка, Казулаев и Абросимов, что создаёт проблемы с глубиной состава. Череповчане идут на седьмом месте с четырьмя очками, но в гостях играют с акцентом на оборону.

Учитывая, что «Спартак» играет домашнюю серию и будет мотивирован порадовать болельщиков, а «Северсталь» находится в выездной серии и уже потеряла очки в Ярославле, логично предположить, что хозяева не станут форсировать события. Поэтому ожидаю, что в матче будет заброшено не больше четырёх шайб на двоих», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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