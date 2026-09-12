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Арина Соболенко — Елена Рыбакина: ставки и коэффициенты на женский финал US Open

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: ставки и коэффициенты на женский финал US Open
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12 сентября в Нью-Йорке состоится финал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open — в женском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся две первые сеяные — Арина Соболенко из Беларуси и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Начало поединка запланировано на 23:00 мск.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Букмекеры считают фаворитом представительницу Беларуси, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.70. Шансы Рыбакиной оценили котировкой 2.18.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.17. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 2.40. На победу Соболенко с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.80.

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