Названы шансы «Спартака» победить «Ростов» в РПЛ

13 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 7.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.