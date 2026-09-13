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Стали известны шансы «Акрона» отобрать очки у «Краснодара»

Стали известны шансы «Акрона» отобрать очки у «Краснодара»
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13 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.33. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 10.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.

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