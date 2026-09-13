Стали известны шансы «Акрона» отобрать очки у «Краснодара»

13 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.33. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 10.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.