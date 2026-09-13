«Ахмат» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.08.

«В кавказском дерби «Ахмат» будет принимать махачкалинское «Динамо». Да, у «Ахмата» есть определенные проблемы с составом. Там непонятная ситуация с Мелкадзе — будет он играть или нет. Но есть Конате, есть Максути, есть великолепный Касинтура. Тут, кстати, много пересечений. Касинтура раньше играл за махачкалинское «Динамо», Агаларов играл за «Ахмат».

Махачкала 12 очков уже имеет и очень смелый футбол показывает. Мне кажется, от этого футбола Махачкала не отойдёт и в матче против «Ахмата». Тут вопрос реализации. Если «Ахмат» в реализации преуспеет, что не удалось сделать в последней игре против «Рубина», то он дома должен одержать победу. «Ахмат», чувствуется, не добрал свои очки по ходу этих прошедших 7 туров. И это всё надо компенсировать в домашних матчах.

Думаю, что «Ахмат» чуть-чуть сейчас покрепче и посильнее, чем махачкалинское «Динамо». Этого чуть-чуть должно хватить для общей победы хозяев», — приводит слова Генича «РБ Спорт».