15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ахмат» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Ахмат» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.08.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В кавказском дерби «Ахмат» будет принимать махачкалинское «Динамо». Да, у «Ахмата» есть определенные проблемы с составом. Там непонятная ситуация с Мелкадзе — будет он играть или нет. Но есть Конате, есть Максути, есть великолепный Касинтура. Тут, кстати, много пересечений. Касинтура раньше играл за махачкалинское «Динамо», Агаларов играл за «Ахмат».

Махачкала 12 очков уже имеет и очень смелый футбол показывает. Мне кажется, от этого футбола Махачкала не отойдёт и в матче против «Ахмата». Тут вопрос реализации. Если «Ахмат» в реализации преуспеет, что не удалось сделать в последней игре против «Рубина», то он дома должен одержать победу. «Ахмат», чувствуется, не добрал свои очки по ходу этих прошедших 7 туров. И это всё надо компенсировать в домашних матчах.

Думаю, что «Ахмат» чуть-чуть сейчас покрепче и посильнее, чем махачкалинское «Динамо». Этого чуть-чуть должно хватить для общей победы хозяев», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Кавказское дерби, реабилитация «Спартака» и новая жертва «Краснодара»
Кавказское дерби, реабилитация «Спартака» и новая жертва «Краснодара»