«Ахмат» — «Динамо» Мх: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Мх.

Ставка: ТБ 7.5 удара в створ за 1.96.

«Кавказское дерби. «Ахмат» в последних турах заметно прибавил в атаке: стало гораздо больше конкретики, опасных моментов и уверенности у игроков впереди. Отличную форму набрал Лечи Садулаев, здорово выглядит Эгаш Касинтура. Плюс, команда прибавила на стандартах, где отдельно стоит отметить Садулаева. Всё это уже выливается и в результативность.

У махачкалинского «Динамо» при этом ушёл важнейший футболист — Мохамед Аззи, который перешёл в ЦСКА. В прошлом туре против «Родины» справа начал Сандрачук, но ещё в первом тайме его заменил новичок Махмуд Махамаджонов. Возможно, теперь узбекский защитник уже с первых минут сыграет против «Ахмата».

Не думаю, что это будет закрытый матч. Команда Черчесова старается действовать первым номером и играть с позиции силы, а махачкалинское «Динамо» при Евсееве стало гораздо смелее и открытее. Поэтому здесь вполне можно ждать приличного количества моментов, а отметка в 7.5 удара в створ на двоих кажется мне низкой.

В последних трёх турах матчи «Ахмата» стабильно давали двузначное количество ударов в створ: 11 с «Ростовом», 14 с «Крыльями Советов» и 10 с «Рубином». Причём соперники были далеко не самыми открытыми. Поэтому здесь восемь ударов в створ на две команды выглядят более чем реальной отметкой», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».