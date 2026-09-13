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«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

Ставка: 1-2 гола в матче за 2.06.

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13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Фернандеш – 26'     2:0 Солари – 56'     3:0 Массалыга – 89'    
Удаления: нет / Кучаев – 90'

«Московский «Спартак» у себя дома будет принимать «Ростов». После победы над «Зенитом» «Спартак» пока не выигрывает. Я не беру матч с «Родиной» в Кубке, там было всё слишком легко и просто. Но вот если говорить о чемпионате, то и с «Оренбургом», и с московским «Динамо» отсутствие Барко и Литвинова очень сильно сказалось. Плюс матч-менеджмент Карседо в игре с «Динамо» оставлял желать лучшего.

Тут надо переключаться. Соперник очень непростой, соперник много бегает, навязывает борьбу, много подбирает. «Спартаку» будет очень тяжело. И здесь фактор гола может иметь колоссальное значение. Плюс «Ростов» достаточно неплохо играет в обороне. Четыре пропущенных мяча от «Ахмата» случились вопреки, там со стандартами не справились. А в последней игре с «Факелом» до этого в Кубке с ЦСКА «Ростов» очень сплочённый, очень командный футбол показал. Думаю, что такой футбол мы ждём от «Ростова» и в матче со «Спартаком», учитывая, что тот сейчас немножечко по эмоциям провис.

Игра будет очень плотная и тесная, жду очень много единоборств и очень мало забитых мячей. Здесь всё может решить один гол, максимум два. Ничейка 1:1, 2:0, 1:0 — что-то такое. Поэтому мой прогноз — тотал 1-2 гола в матче за 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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