«Спартак» — «Ростов»: прогноз Павла Яковлева на игру 8-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.31.

«Спартак» в последних двух турах расстроил: было поражение от «Динамо» и ничья с «Оренбургом». Сказывается серьёзная потеря Барко и Литвинова. Это очень важные системообразующие игроки, поэтому «Спартаку» нужно вытягивать из себя максимум резервов.

«Ростов» приедет мотивированным. На «Спартак» у всех есть мотивация, все хотят победить красно-белых. В последних двух матчах «Ростов» сыграл достаточно хорошо: были победа над ЦСКА в Кубке и победа в Российской Премьер-Лиге над «Факелом» дома. Конечно, «Ростов» — больше домашняя команда, но при этом очень боевая и тренерская. Видно, что ребята, несмотря на все проблемы, играют за тренера и друг за друга, поэтому «Спартаку» будет гораздо тяжелее.

Если брать статистику, то в восьми из последних девяти матчей «Спартак» пропускал. Единственный матч, в котором «Спартак» не пропустил, — домашняя игра с «Зенитом», но тогда был Барко. Зависимость от Барко на самом деле присутствует.

Прогноз основной — «Спартак» не проиграет и обе забьют за коэффициент 2.31. В последних четырёх матчах между этими командами, если брать все встречи, включая товарищеские, команды обменивались голами. Но есть уверенность, что «Спартак» не допустит осечку в третьей игре подряд в Премьер-Лиге. Красно-белые на своём стадионе, на «Лукойл-Арене», будут максимально мотивированы вернуться в гонку. «Краснодар» уже достаточно высоко, и нужно догонять. Если говорить о том, что «Спартак» хочет стать чемпионом, дома нужно обыгрывать «Ростов». Мотивированный, злой соперник, но его нужно обыгрывать, несмотря на все потери», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».