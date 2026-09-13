«Спартак» — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.70.

«Наш любимый «Спартак», к сожалению, проиграл «Динамо». Но я и в прошлом сезоне говорил, и в этом повторяю: «Динамо» — хорошая команда, с нормальным составом, футболистами, которые могут играть и давать результат. Другое дело, что там постоянно какая-то чехарда, понятно, почему она происходит: когда люди думают не только о футболе, а ещё о других вещах, всё это обязательно сказывается.

У «Спартака» вообще не всё идеально, но после такого поражения команда должна реагировать. Тем более дальше домашний матч, свои болельщики, и надо сразу исправляться. Если хочешь быть наверху, нельзя долго переживать одну неудачу. Проиграл дерби — значит в следующей игре обязан выходить ещё злее и собраннее.

«Ростов» — очень колючая команда. Неуступчивая, неприятная, умеет терпеть, бороться и цепляться за результат. С ними всегда непросто, особенно если дать почувствовать, что можно зацепиться. Такие соперники не разваливаются сами, их надо дожимать, играть внимательно и не дарить моменты.

Но дома «Спартак» всё равно должен обыгрывать «Ростов». По составу, уровню и амбициям красно-белые выше. После поражения от «Динамо» другого варианта, кроме победы, у них быть не должно. Думаю, будет тяжело, но счёт получится где-то 2:1 в пользу «Спартака», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».