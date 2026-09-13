«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 13 сентября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон».

Ставка: сухая победа «Краснодара» за 2.06.

«Лидер чемпионата «Краснодар» дома играет с аутсайдером. И посмотрим, как команда Мурада Мусаева отреагирует на потерю очков в Самаре. Проблем с «Акроном» быть не должно. «Акрон» неважно играет в обороне, тоже много пропускает. Просто «Краснодар» сильнее.

Тут вокруг да около ходить не стоит. Кордоба на месте, Воробьёв на месте — все на месте. Там вопросик по Кристиану, может быть, он и не сможет сыграть в этом матче, но всё равно альтернативы у «Краснодара» сейчас имеются. Плюс это домашний матч. Если «Краснодар» не будет шапками закидывать этого соперника, сыграет качественно в обороне, а после двух пропущенных мячей в Самаре, думаю, определённый акцент на обороне всё-таки будет сделан, то он должен выиграть, не прикладывая каких-то сверхусилий.

Мой прогноз — победа «Краснодара» всухую за 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».