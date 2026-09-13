15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 13 сентября

«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 13 сентября
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон».

Ставка: сухая победа «Краснодара» за 2.06.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

«Лидер чемпионата «Краснодар» дома играет с аутсайдером. И посмотрим, как команда Мурада Мусаева отреагирует на потерю очков в Самаре. Проблем с «Акроном» быть не должно. «Акрон» неважно играет в обороне, тоже много пропускает. Просто «Краснодар» сильнее.

Тут вокруг да около ходить не стоит. Кордоба на месте, Воробьёв на месте — все на месте. Там вопросик по Кристиану, может быть, он и не сможет сыграть в этом матче, но всё равно альтернативы у «Краснодара» сейчас имеются. Плюс это домашний матч. Если «Краснодар» не будет шапками закидывать этого соперника, сыграет качественно в обороне, а после двух пропущенных мячей в Самаре, думаю, определённый акцент на обороне всё-таки будет сделан, то он должен выиграть, не прикладывая каких-то сверхусилий.

Мой прогноз — победа «Краснодара» всухую за 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Краснодар» — «Акрон». «Спартак» и «Зенит», извините
«Краснодар» — «Акрон». «Спартак» и «Зенит», извините
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android