«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 1.74.

«В прошлом туре хозяева впервые потеряли очки, сыграв 2:2 с «Крыльями», а «Акрон» зацепил ничью 2:2 с «Оренбургом». Но здесь тольяттинцам будет гораздо сложнее. «Краснодар» играет дома и остаётся фаворитом: у него 13 забитых мячей, больше только у «Зенита», а «Акрон» уже пропустил 17 — хуже только «Родина».

Когда говорим про атаку «Краснодара», в первую очередь подразумеваем Джона Кордобу. Плюс огромная сила команды — стандарты. В прошлом сезоне «Краснодар» был лучшим в РПЛ по голам со стандартов без учёта пенальти, после ухода Эдуарда Сперцяна это оружие никуда не исчезло. Есть Оласа, есть мощные центральные защитники, а Жубал уже забил три мяча в чемпионате.

Думаю, под Кордобой может сыграть Воробьёв, на флангах есть Батчи, Кристиан и Боселли. Варианты у Мусаева есть, но первую скрипку всё равно будет играть Кордоба. С такой обороной «Акрона» у него должны быть моменты.

После победы 3:1 над «Рубином» в 1-м туре «Краснодар» пять раз подряд выигрывал в чемпионате ровно в один мяч, а затем сыграл вничью с «Крыльями». Здесь жду более уверенной победы. Думаю, хозяева выиграют с разницей минимум в два мяча, поэтому фора «Краснодара» (-1.5) выглядит интересно», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».