«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Неценко на матч АПЛ

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» в один мяч или ничья за 1.95.

«Юнайтед» принимает «Сити». Соперничество этих двух команд всегда напряжённое, и в последнее время складывается так, что «Сити» выступает хуже, чем «Юнайтед». Хотя сейчас, исходя из нынешних раскладов, «Сити», как кажется, будет ближе к победе, даже несмотря на статус гостевого матча.

«Манчестер Юнайтед» очень уверенно играет против топовых команд. С приходом Майкла Кэррика, если брать результаты матчей с топ-6 исторической, куда входит «Тоттенхэм», и с «Астон Виллой» как большой команды в последнее время, то мы увидим, что «Юнайтед» традиционно добивается побед в этих противостояниях. Хотя мне кажется, старт сезона не даёт слишком много оптимизма болельщикам именно «Юнайтед». Что касается «Манчестер Сити», то эта команда после поражения в Суперкубке от «Арсенала» дальше начала играть достаточно уверенно.

У «Манчестер Юнайтед» есть одна сложность. Подопечные Кэррика, пусть и не выезжали с «Олд Траффорд», но проводили свой матч в Лиге чемпионов на два дня позже с «Сабахом», чем играл «Сити» с «Порту». И в связи с этим, как кажется, «Сити» должен быть посвежее. При этом с «Сабахом» была уверенная победа, у азербайджанской команды было несколько неплохих моментов, и, в принципе, эти моменты вполне могли бы реализоваться, будь у «Сабаха» такие же исполнители, как у «Сити». Но не будем драматизировать, просто отметим, что «Манчестер Юнайтед» пока не может гордиться стартом сезона: поражение от «Халла», победа над «Ипсвичем» и ничейный результат с «Эвертоном».

Если брать именно качество футбола, где «Манчестер Юнайтед» прямо доминировал над соперником, я назову только второй тайм с «Ипсвичем». То есть за шесть таймов «Юнайтед» провёл только один действительно на доминирующем хорошем уровне. Но не будем отнимать у «Юнайтед» того, что они заслужили. Пока они в середине турнирной таблицы. «Манчестер Сити» — лидер чемпионата.

Подбираемся к личным встречам. За последние шесть игр между этими командами в дерби, причём во всех турнирах, включая Кубок Англии и Суперкубок Англии, у «Юнайтед» три победы, а у «Сити» только одна победа. Но прежде чем обозначить свой прогноз, я напомню, что «Манчестер Юнайтед», играя с «Халлом», «Ипсвичем» и «Эвертоном», со всеми тремя командами, которые не являются самыми сильными и вряд ли будут бороться за еврокубки в нынешнем сезоне, пропускал по два мяча. И в этой ситуации «Сити» очень хорошо реализует свои моменты, достаточно много их создаёт.

Я абсолютно уверен в том, что «Юнайтед» забьёт. На контратаках Кэррик будет очень здорово себя проявлять. Это лучшее, что он может делать, как и, наверное, весь «Юнайтед» на протяжении последних лет. То есть в быстрых атаках против сильных соперников «Юнайтед» великолепен. Есть Рашфорд, есть Бруно Фернандеш. Я думаю, что в этом матче точно будет результативный футбол с обеих сторон. Но всё-таки я не рискну ставить на победу «Манчестер Юнайтед»