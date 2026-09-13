«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 2.14.

«Это две команды, которые враждуют между собой, поэтому будет настоящая бойня. «Манчестер Сити» играет на выезде, но старт у них очень уверенный: три матча — три победы, ни одного поражения. «Сити» есть «Сити»: команда с понятным стилем, сильным костяком и большим качеством футболистов.

«Манчестер Юнайтед» вроде строится, но старт у них не такой хороший — четыре очка после трёх туров. Для такого клуба это, конечно, маловато. Если брать командную игру и отдельных футболистов, «Манчестер Сити», на мой взгляд, всё равно превосходит «МЮ». Думаю, не только я так считаю: «Сити» здесь — фаворит.

При этом «Манчестер Юнайтед» для меня остаётся непредсказуемой командой. Манкунианцы могут дать бой топам, а могут проиграть сопернику, который находится внизу таблицы. Так было в прошлом сезоне, сейчас пока тоже нет ощущения стабильности. Дома на полном стадионе «МЮ» точно даст бой, будут эмоции и борьба. Но одного настроя против «Манчестер Сити» мало.

Полагаю, «Сити» возьмёт мяч под контроль, будет больше владеть, создавать моменты и постепенно давить. Холанд забивает и забивает, и для «МЮ» это большая проблема. Не думаю, что матч получится результативным: скорее всего, долго будут держаться нули, а всё решит один мяч. Мне кажется, «Манчестер Сити» забьёт и победит где-то со счётом 1:0», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».