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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

«ЦСКА под руководством Игоря Никитина переживает непростой старт. В последнем матче армейцы дома уступили «Адмиралу» (2:4), и главный тренер после игры принёс извинения болельщикам. Кадровая ситуация также вызывает тревогу: форвард Дмитрий Бучельников получил повреждение — ему шайбой попало в лицо, и он отправился на рентген. Психологическое состояние команды после обидного поражения оставляет желать лучшего, а на фоне плотного графика игроки могут действовать скованно.

«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова, напротив, выглядит куда более уверенно. Да, ярославцы потеряли из-за травм двух ведущих форвардов — Артура Каюмова (травма перед сезоном) и Максима Берёзкина, но даже без них команда продолжает набирать очки. В последнем матче железнодорожники обыграли «Северсталь» (2:1 ОТ), а специалисты отмечают, что команда действует как «Красная машина» — выученно и дисциплинированно. Голкипер Даниил Исаев входит в тройку лучших в КХЛ по коэффициенту надёжности (1,80), что добавляет уверенности всей обороне.

Учитывая кризисное состояние ЦСКА, кадровые проблемы хозяев и чемпионскую стабильность «Локомотива», логично предположить, что гости навяжут свой хоккей и добьются победы. Ярославцы умеют побеждать на выезде и не позволят армейцам вернуться на победные рельсы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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