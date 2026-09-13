ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.

«ЦСКА под руководством Игоря Никитина переживает непростой старт. В последнем матче армейцы дома уступили «Адмиралу» (2:4), и главный тренер после игры принёс извинения болельщикам. Кадровая ситуация также вызывает тревогу: форвард Дмитрий Бучельников получил повреждение — ему шайбой попало в лицо, и он отправился на рентген. Психологическое состояние команды после обидного поражения оставляет желать лучшего, а на фоне плотного графика игроки могут действовать скованно.

«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова, напротив, выглядит куда более уверенно. Да, ярославцы потеряли из-за травм двух ведущих форвардов — Артура Каюмова (травма перед сезоном) и Максима Берёзкина, но даже без них команда продолжает набирать очки. В последнем матче железнодорожники обыграли «Северсталь» (2:1 ОТ), а специалисты отмечают, что команда действует как «Красная машина» — выученно и дисциплинированно. Голкипер Даниил Исаев входит в тройку лучших в КХЛ по коэффициенту надёжности (1,80), что добавляет уверенности всей обороне.

Учитывая кризисное состояние ЦСКА, кадровые проблемы хозяев и чемпионскую стабильность «Локомотива», логично предположить, что гости навяжут свой хоккей и добьются победы. Ярославцы умеют побеждать на выезде и не позволят армейцам вернуться на победные рельсы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».