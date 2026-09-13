«Авангард» — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург».

Ставка: обе забьют больше 2.5 за 3.35.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» против «Металлурга» — это уже классика. Такие матчи почти всегда хочется смотреть отдельно от всего остального игрового дня, потому что между этими командами есть своя история, свой градус и ощущение большой вывески. «Металлург» начал сезон с трёх побед подряд: дважды обыграл «Амур», а потом в Казани спасся за девять секунд до конца и дожал «Ак Барс» в серии бросков. При этом сказать, что команда Андрея Разина уже играет в свой эталонный хоккей, я не могу. С тем же «Амуром» дома всё не было идеально, а после матча с «Ак Барсом» сам Разин честно сказал, что победу его команда скорее не заслуживала: было много технического брака, многое валилось из рук.

И тут как раз интересный момент. По содержанию «Ак Барс» мне понравился больше, выглядел цельнее и, возможно, даже чуть больше наиграл на победу. Но победил всё равно «Металлург». Это многое говорит о запасе мастерства магнитогорцев. Даже когда игра далека от идеала, у них есть люди, которые могут решить эпизод: Толчинский, Тодд, Силантьев, Исхаков, Ткачёв. В хороший день у «Металлурга» в любой тройке может найтись игрок, который поймает момент.

У«Авангарда» старт получился более рваным. Сначала сухое поражение от «Салавата Юлаева» 0:4, потом уверенная победа над «Сочи» 4:1. Омичи тоже пока не выглядят командой без проблем: есть травма Майкла Маклауда, есть вопросы по стабильности, есть не до конца отлаженное большинство. Но при этом атакующий ресурс у «Авангарда» всё равно серьёзный. Ливо уже забил, Якупов нашёл свой бросок, есть Рашевский, Окулов, Пономарёв, Афанасьев. Качество исполнителей здесь точно позволяет верить в голы.

Честно, здесь можно было бы сыграть консервативнее и взять X2 на «Металлург». Это логичный путь: команда не проигрывает, умеет вытаскивать сложные матчи, а по текущему состоянию выглядит для меня небольшим фаворитом. Но в этом матче мне хочется пойти не через исход, а через ощущение голевой перестрелки.

Да, понимаю риск. В прошлом сезоне команды играли между собой достаточно осторожно — были 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 2:1, 3:2, и ставка на то, что обе забросят больше 2.5, тогда ни разу не прошла. Но сейчас у меня есть чувство, что матч может раскрыться. «Металлург» после тяжёлой игры в Казани способен провести сильный атакующий матч, а «Авангард» дома обязан отвечать после неровного старта. У обеих команд хватает мастерства и людей, которые могут превратить полумомент в гол. Поэтому беру рискованный, но очень вкусный вариант, что обе команды смогут отличиться минимум трижды», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».