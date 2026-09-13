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Александр Зверев — Бен Шелтон: ставки и коэффициенты на финал US Open

Александр Зверев — Бен Шелтон: ставки и коэффициенты на финал US Open
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13 сентября в Нью-Йорке состоится финал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open — в мужском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся первый сеяный Александр Зверев из Германии и американец Бен Шелтон. Начало поединка запланировано на 23:00 мск.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Букмекеры считают фаворитом представителя Германии, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.65. Шансы Шелтона оценили котировкой 2.26.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.37. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.21. На победу Зверева с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.36.

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