Александр Зверев — Бен Шелтон: ставки и коэффициенты на финал US Open
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13 сентября в Нью-Йорке состоится финал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open — в мужском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся первый сеяный Александр Зверев из Германии и американец Бен Шелтон. Начало поединка запланировано на 23:00 мск.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Букмекеры считают фаворитом представителя Германии, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.65. Шансы Шелтона оценили котировкой 2.26.
На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.37. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.21. На победу Зверева с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.36.
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