«Интер» — «Удинезе»: прогноз Семёна Зигаева на матч Серии А

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Интер» — «Удинезе».

Ставка: ТБ 3 за 1.80.

«Интер» уверенно начал сезон, разгромил «Монцу» и уверенно обыграл «Кальяри», а в прошлом туре принимал «Наполи». Гости вели в два мяча, но хозяева нашли в себе силы не только сравнять счёт, но и вырвать в концовке победу. Таким образом, «Интер» и «Рома» — две команды, которые пока очки в Серии А не теряли. Также команда Кристиана Киву стартовала в Лиге чемпионом гостевым матчем в Мадриде против «Реала». В первом тайме испанцы забили дважды, а после перерыва итальянцы смогли один отыграть, но на большее «Интер» не хватило, и он стартовал с поражения.

«Удинезе» в первых матчах нового сезона смотрелся здорово, в первом туре была домашняя ничья против главного открытия прошлого сезона «Комо». Затем были гостевая победа над «Монцей» и выход в 1/8 финала Кубка Италии. «Удинезе» обыграл «Венецию» и теперь в следующем раунде сыграет против «Аталанты». Но без неудач не обошлось, в прошлом туре в Удине пожаловал «Лацио». Хозяева в начале второго тайма вышли вперёд, но затем гости прибавили и забили дважды, одержав волевую победу и продолжив погоню за лидерами.

«Интер» на старте сезона играет здорово, даже несмотря на поражение в Мадриде, по игре итальянцы смотрелись неплохо. «Удинезе» тоже выглядит неплохо, команда Руньяича забивает в каждом матче, и мы вправе ждать в Милане большое количество голов. Хозяева — фавориты, но их успех букмекеры оценивают скромным коэффициентом, поэтому давайте выберем тотал больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».