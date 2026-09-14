«Лидс» — «Ньюкасл»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Лидс» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Лидса» за 2.35.

«Матчем на стадионе «Элланд Роуд», где «Лидс» примет «Ньюкасл», завершается 4-й тур АПЛ. На минувшей неделе внимание многомиллионной армии болельщиков было приковано к играм 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, однако поклонники английских клубов, не занятых европейскими проблемами, сражались 8-9 сентября в третьем раунде Кубка лиги. Среди них оказались и «Лидс» с «Ньюкаслом», которые свои встречи проводили в гостях. «Сороки», выступавшие основным составом, с трудом вырвали победу у одного из лидеров Чемпионшипа «Мидлсбро» (1:0), продлив тем самым свою беспроигрышную серию под руководством нового тренера Маттиаса Яйссле.

А вот «павлины» устроили на лондонской арене «Стэмфорд Бридж» вместе с хозяевами настоящую голевую феерию, наколотив сообща за 90 минут целых девять голов: шесть — в ворота «Лидса», три — в ворота «Челси». Главный тренер гостей Даниэль Фарке был крайне огорчён разгромом своей команды, ведь его ребята до 53-й минуты лидировали в счёте 2:0, а на поле по ходу матча Фарке выпустил футболистов, входящих в главную обойму. Впрочем, аналогично поступил и Хаби Алонсо. Это стало первым поражением «Лидса» в начавшемся сезоне. Правда, в АПЛ «павлины», как и «сороки», не проиграли ни одного матча, набрав по пять очков (одна победа и две ничьих), а потому и расположились в турнирной таблице рядом друг с другом.

В матчах АПЛ команда Фарке выглядит более сыгранной и организованной, чем «Ньюкасл». В первых трёх турах «Лидс» пропустил только два мяча. В 3-м туре АПЛ «павлины», выступая в гостях с «Брайтоном», сумели добиться ничьей 1:1 (второй подряд), причём они вели в счёте, однако победу не удержали. «Сороки», в свою очередь, также сыграли вничью в предыдущем туре (2:2), но дома, в очередной раз продемонстрировав свой волевой характер и сотворив впечатляющий камбэк с 0:2. После гостевой победы над «Тоттенхэмом» во 2-м туре 2:0, «Ньюкасл» может повторить свой лучший результат 31-летней давности, если выиграет оба своих первых выездных матча в АПЛ впервые с сезона-1995/1996.

Несмотря на историческое преимущество «Ньюкасла» над своим соперником, думаю, что у «Лидса» больше шансов на победу. Отметим, что «Ньюкасл» пропустил больше ударов (61) по своим воротам, чем любая другая команда за первые три игровые недели, а «Лидс» оказывал второе по интенсивности давление на половине поля соперника. Кроме того, «Лидс» не знает поражений в матчах АПЛ в родных стенах пять игр кряду (три победы и две ничьих). Поэтому поставлю здесь на победу хозяев поля», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».