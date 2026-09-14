«Велес» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Велес» — «Сочи».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.35.

«Велес» этим летом вернулся в Первую лигу, и мало кто мог предположить такой резвый старт московской команды в сезоне. В девяти матчах семь побед, включая яркую победу против лидера из Нижнего Новгорода. Неудачи тоже были, а именно два поражения в Хабаровске и Красноярске, что можно списать на длительные перелёты. В прошлом туре «Велес» также играл в гостях, соперником была «Уфа». Ещё в первом тайме команды обменялись голами, а затем москвичи остались в меньшинстве, потому ничья 1:1 — неплохой результат.

«Сочи» в Первой лиге стартовал натужно, в четырёх первых турах всего одна победа, и многие стали ставить под сомнения притязания команды Игоря Осинькина на возвращение в РПЛ. Тут южане заиграли в полную силу, одержали пять побед подряд и вплотную приблизились к лидерам. Но с главным из них, «Нижним Новгородом», «Сочи» встретился в прошлом туре на своём поле, что давало ему пусть и небольшое, но преимущество. Хозяева были лучше, больше атаковали и чаще били по воротам, но единственный гол оказался на счету гостей, которые и прервали победную серию сочинцев.

Перед очной встречей «Велес» и «Сочи» являются главными преследователями нижегородцев, занимая второе и третье места соответственно. Ещё команды объединяет недавний вылет из Кубка России, москвичи проиграли «Мурому», а сочинцы — петербургскому «Динамо». Встреча пройдёт в Домодедове, и я верю, что команды порадуют нас ярким матчем с множеством забитых мячей и голами с обеих сторон», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».