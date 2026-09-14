«Северсталь» — «Динамо» М: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» М.

Ставка: ТМ 5 за 1.75.

«Северсталь» в последнем матче потерпела очень чувствительное поражение от «Спартака», пропустив в Москве восемь безответных шайб. Заодно череповчане установили антирекорд КХЛ — никто не пропускал три гола с начала матча так быстро. «Спартак» отличился трижды за две минуты. Да и в целом «Северсталь» начала сезон неудачно — в четырёх матчах обыграли только «Ладу» (1:0), а в игре с «Локомотивом» не удержали минимальное преимущество и проиграли в овертайме (1:2 ОТ).

Московское «Динамо» в четырёх матчах не смогло ни разу выиграть в основное время, но забрало четыре очка — по буллитам команда Леонида Тамбиева обыграла «Адмирал» и минское «Динамо». При этом в ближайших матчах, в том числе в игре в Череповце, динамовцам придется обходиться без ведущего хоккеиста — канадский нападающий Джордан Уил улетел домой, чтобы присутствовать на родах супруги. Как тут не вспомнить про то, что по-прежнему находится в статусе свободного агента Никита Гусев. Тамбиев допустил его появление, но пока Гусев всё ещё без команды.

Череповчане явно будут вдвойне настроены реабилитироваться после ужасного матча против «Спартака», «Динамо» же наверняка постарается сыграть в первую очередь внимательно в обороне. Поэтому поставлю на тотал меньше 5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».