«Северсталь» — «Динамо» М: ставка Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Череповце

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» М.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.60.

«В турнирной таблице соперники дружно сидят на соседних позициях: «Динамо» на шестом с четырьмя очками в четырёх матчах и 9:10 по шайбам, а «Северсталь» с тремя очками в четырёх играх и 4:13. Динамовцы завершили домашнюю мини-серию кулачным боем против минчан и дожали их по буллитам (3:2). На прошлом выезде команда дважды уступила — 3:5 со СКА и 1:2 с «Автомобилистом».

«Северсталь» тяжеловато входит в сезон, есть большие проблемы с результативностью. Но в трёх стартовых матчах «рыси» имели проблески — одержали одну победу над «Ладой» 1:0. При этом они потерпели два поражения — 2:3 с «Салаватом» и 1:2 в овертайме с «Локомотивом». Три очка в трёх играх казались неплохим исходом, пока команда не встретилась со «Спартаком», 0:8 — настоящий провал! Два гола были забиты в большинстве. Замена вратаря никак не помогла. Точечно хозяева имели преимущество, но сильного разрыва не было. Несмотря на замену вратаря во втором периоде и попытки создать острые моменты, команда слишком часто теряла шайбу, не могла закрепиться в зоне соперника и в итоге не смогла вернуться в игру.

Не играли Лишка и Абросимов, но для главного наставника Андрея Козырева это не отговорка, а шанс молодым проявить себя. После 0:8 стоит ожидать противоположную реакцию, тем более команда принимает «Динамо» в Череповце. «Северсталь» будет эмоционально заряжена после разгрома в Москве и на домашнем льду может даже начать активнее. Если «Динамо» переживёт начальный натиск и не подарит хозяевам ранний гол, дальше преимущество москвичей должно становиться заметнее. Долго осторожничать нельзя.

История очных встреч у этих коллективов драматичная и во многом зависит от тренеров и составов. Сейчас оба соперника ищут свою игру, претерпев сильные изменения. У «Динамо» чуть лучше глубина состава и ровнее ход, а от «Северстали» ждём напор, характер и дисциплину. Каждый будет играть на результат, поэтому впереди закрытый хоккей и максимум пять шайб на обе команды», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».