«Лада» — «Динамо» Мн: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Тольятти

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Лада» — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 3.05.

«У «Лады» старт сезона получается очень тяжёлым. Да, в первых матчах тольяттинцы дважды цеплялись со СКА и оба раза уступили только за пределами основного времени, но дальше пошло хуже — 0:1 с «Северсталью» и совсем болезненные 2:7 от «Торпедо» дома. Причём матч с нижегородцами начался для «Лады» неплохо, был хороший первый период, но потом команда провалилась психологически и посыпалась.

Павел Зубов после игры сказал очень жёстко: «Когда «Лада» играет на 100 процентов, игра есть, а на 70 процентов команда не тянет». И это хорошо описывает ситуацию. У тольяттинцев есть рабочий состав, физика и желание, но, как только падает интенсивность или концентрация, сразу начинаются большие проблемы.

Минское «Динамо» тоже пока без побед в основное время, но по игре для меня команда Сергея Брылина выглядит интереснее. Были 3:4 с «Торпедо» по буллитам, потом 2:3 с московским «Динамо» тоже за пределами основного времени. В обоих матчах минчане не разваливались, возвращались в игру, находили голы и показывали, что атакующий потенциал у команды есть. Тирни, Энэс, Обе-Кюбель, Алистров, Калинин — там хватает людей, которые могут решить эпизод.

Плюс, личные встречи прошлого сезона здесь прямо подталкивают к голам. Минское «Динамо» обыгрывало «Ладу» 4:0, 7:2 и 8:3, а единственная победа тольяттинцев была через 1:0. Понятно, что это уже новый сезон и другие составы, но сама связка этих команд часто давала либо уверенное преимущество Минска, либо достаточно открытую игру.

Жду, что минское «Динамо» наконец заберёт победу. Команда уже дважды была близко, дважды уходила за пределы основного времени, и сейчас матч с «Ладой» выглядит хорошим шансом перевести нормальные отрезки в результат. При этом просто победа Минска не так интересна, поэтому захожу через общий тотал. «Лада» после 2:7 обязана реагировать, дома совсем без голов оставаться нельзя. Но в обороне у тольяттинцев хватает проблем, а у минчан есть кому это использовать. Вариант рискованный, но коэффициент хороший: верю в победу «Динамо» и результативный матч», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».